В Пензе дан старт работе домостроительного комбината (видео)

Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин и другие важные гости под аплодисменты дали старт работе крупнейшего в регионе домостроительного комбината, сообщает телеканал «Экспресс».

За 25 лет в России было создано 625 заводов подобного типа, но тот, что открылся в Пензенской области — один из самых современных.

Помогал в его создании московский научно-производственный центр «Стройтех», специалисты которого доставили из столицы уникальное оборудование. Отечественная техника импортной нисколько не уступает.

«За 15 минут можно перейти от одного изделия к другому — это большое преимущество. И это сердце домостроительного комбината, таких цехов сегодня в Европе не много. Так что, я поздравляю город Пенза, мною горячо любимый, с этим успехом», — сказал вице-президент ассоциации строителей России (г. Москва) Владимир Уткин.

Выпускать здесь станут сваи, балки, колонны, трехслойные и пустотные панели и лестничные марши. Уже в марте намерены запустить вторую очередь производства, что позволить увеличить скорость строительства и снизить в Пензе стоимость жилья, сделав его для населения более доступным и комфортным.