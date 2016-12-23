Синяки ребенка разделили пензенских пользователей Сети на два лагеря

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«Люди! Что творится в наших детских садах!!! Приводите своего ребенка в садик здоровым и чистым, а забираете… с синяками под глазами и ссадинами!!! Куда смотрят воспитатели!!! Садик на улице Ульяновская!!! Берегите детей!!!» — такой пост появился в группе «Пенза live».

Горожане активно подключились к обсуждению темы — набралось уже более сотни комментариев. Мнения разделились.

«Я вот встану на сторону родителей, написавших этот пост. Пункт 13 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении гласит: «Дошкольное образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и ЗДОРОВЬЕ воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения во время образовательного процесса». Так что воспитатель не может в полной мере снять с себя ответственность за произошедшее. Если такой синяк, значит малыш нехило ударился. Там и сотрясение мозга может быть», — написала пользователь под ником Яна Герасимова.

«А где воспитатель был в это время, стесняюсь спросить??? Наказывать за это надо! Был бы мой ребенок, засудила всех, вплоть до заведующей! Бардак!» — вторит ей Елена Арбузова.

«Садик этот хороший! Всем садикам садик! Ну да я понимаю, что жалко дитя своего. А что произошло то у воспитателя спросили? Можно было и без ВК разобраться», — не согласилась Людмила Кувшинова-Клепикова.

«А если бы вас на место этого воспитателя поставить, посмотрел бы я на вас. Сейчас дети хуже взрослых если честно. А он пацан, его украшают шрамы, как говорится. А вот вырастет мамин сыночек и будет бегать за юбкой за вашей, вот и все. А защищать нас кто будет потом? Или вы пойдете в место него служить», — прокомментировал ситуацию Вадим Тимофеев.

«Дети должны получать синяки — это нормально. Это надо!!! А иначе вырастут сами понимаете, кем», — отметила Амина Юнусова.