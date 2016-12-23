В ЮАР крокодилы растерзали троих мужчин, напавших на самку
Россияне рассказали, чем им запомнился 2016 год
Подсолнечное масло и сахар станут биржевыми товарами
В Пензе не смогли спасти найденного на помойке крокодила
Россия среди американцев стала менее популярна
На продуктах может появиться значок «ГМО»
Росалкогольрегулирование легализует продажу спиртного в самолетах
Путин поручил ужесточить правила производства парфюма
МВД России: Действия журналистов «Ревизорро» — незаконны
К ЧМ-2018 появятся 3- и 50-рублевые монеты
все новости

Ученые выяснили, представители какой профессии самые депрессивные

23 декабря в 08:24 820 просмотров
, какая работа чаще всего вызывает подавленность и депрессию.

" data-title="Ученые выяснили, представители какой профессии самые депрессивные — Пенза-пресс, рунет за день">

Ученые провели исследование и определили, какая работа чаще всего вызывает подавленность и депрессию.

Оказалось, что больше всего выматывает людей профессия менеджера. Чтобы прийти к такому выводу, ученые провели исследование, в котором приняли участие 22 тысячи челове, сред них — обычные работники, руководители собственного бизнеса, менеджеры и руководители среднего звена, пишет «Газета daily».

Благодаря проделанной работе специалисты узнали, что менеджер среднего звена чаще всего подвержен депрессии — 18%. 12% депрессивных людей принадлежит группе рабочих и только 11% составляют бизнесмены.

Высокий процент депрессии у менеджеров исследователи объяснили большим грузом ответственности и постоянными конфликтами с руководством и рабочими.

Фотография: Скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=nG3Kqjs0lM4
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60