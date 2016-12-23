Ученые выяснили, представители какой профессии самые депрессивные

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Ученые провели исследование и определили, какая работа чаще всего вызывает подавленность и депрессию.

Оказалось, что больше всего выматывает людей профессия менеджера. Чтобы прийти к такому выводу, ученые провели исследование, в котором приняли участие 22 тысячи челове, сред них — обычные работники, руководители собственного бизнеса, менеджеры и руководители среднего звена, пишет «Газета daily».

Благодаря проделанной работе специалисты узнали, что менеджер среднего звена чаще всего подвержен депрессии — 18%. 12% депрессивных людей принадлежит группе рабочих и только 11% составляют бизнесмены.

Высокий процент депрессии у менеджеров исследователи объяснили большим грузом ответственности и постоянными конфликтами с руководством и рабочими.