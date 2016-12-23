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Спортивные мероприятия в новогодние каникулы. Программа

23 декабря в 08:40 92 просмотра
, которые будут проводится в период новогодних праздников.

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Мэрия Пензы опубликовала список физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, которые будут проводится в период новогодних праздников.

Как отмечает пресс-служба горадминистрации, мероприятия будут проходить со 2 по 8 декабря — в Декаду спорта и здоровья.

Наименование мероприятия
Дата проведения
Время
Место проведения
Спортивно-массовое мероприятие на Фонтанной площади: электронный лабиринт, веселые старты
2 января
15.00
Фонтанная площадь
Работа ледового катка с прокатом инвентаря на площади им. В. И. Ленина
2 января
17.00
Площадь им. В. И. Ленина
Турнир по хоккею среди дворовых команд
3 января
15.00
ул. Новоселов (мкр-н «Заря»)
Открытое первенство города Пензы по баскетболу «Зимняя сказка»
4 января
16.00
МБУ ДО ДЮСШ № 1
(ул. Попова, 66а)
Соревнования среди спортивных семей
5 января
10.00
МБОУ СОШ № 26 (ул. Луговая, 1а)
Рождественский Фестиваль «Мы — команда»
5 января
11.00
ФОК «Атлант»
(МАОУ Гимназия № 13,
Проспект Строителей, 52а)
Спортивно-массовое мероприятие на Фонтанной площади: соревнования по хоккею в валенках
5 января
15.00
Фонтанная площадь
Шахматный турнир среди младших школьников «Волшебное королевство»
5 января
10.00
МАОУ «Многопрофильная гимназия № 13»
(Пр. Строителей, 52а)
Ежегодная акция «Зимние забавы»
6 января
10.00
Олимпийская аллея
11-й Рождественский турнир по регби среди детских команд
7 января
10.00
ДС «Рубин»
(ул. Революционная, 9)
Спортивно-массовое мероприятие на Фонтанной площади: соревнования по перетягиванию каната, армрестлингу и гиревому спорту
7 января
15.00
Фонтанная площадь
Соревнования по хоккею среди дворовых команд
8 января
10.00
Стадион «Спартак»
(ул. Кл. Цеткин, 47а)
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