Белозерцев вручил награды лучшим пензенским школьникам

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«По итогам Всероссийских олимпиад школьников в 2016 году команда Пензенской области стала одной из лучших в стране (показатель результативности — 65%)», — сообщили в пресс-центре областного правительсьтва.

Выставка с достижениями молодежи была представлена в фойе Губернаторского дома. Там можно было увидеть изделия декоративно-прикладного творчества, разработанные в школьных лабораториях гаджеты и др.

В рамках мероприятия глава региона сообщил, что хочет оказать поддержку школам в приобретении материалов для школьных мастерских и организации курсов повышения квалификации для преподавателей.

«На 2017 год в Пензенской области принята программа модернизации учебно-материальной базы сельских школ, районы смогут получить средства на приведение учебных заведений в порядок», — сказал он.

Глава региона также поблагодарил за достигнутые ими результаты и вручил благодарственные письма победителям и призерам всероссийских предметных олимпиад школьников и их наставникам.

«Я поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками и надеюсь, что в следующем году по результатам ЕГЭ и итогам Всероссийских олимпиад Пензенская область покажет еще более впечатляющие результаты! У детей в этом зале большое будущее, а значит — большое будущее и у Пензенского региона!» — добавил губернатор.