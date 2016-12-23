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О чем будет говорит Путин на пресс-конференции. Мнение экспертов

23 декабря в 08:58 196 просмотров
, какие темы станут ключевыми на большой пресс-конференции президента Владимира Путина, которая состоится 23 декабря.

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Эксперты предположили, какие темы станут ключевыми на большой пресс-конференции президента Владимира Путина, которая состоится 23 декабря.

Как пишет РИА Новости, политологи предполагают, что доминировать будут вопросы внутренней повестки, но в свете убийства российского посла в Анкаре и других событий международным проблемам также уделят внимание.

Помимо этого, считают эксперты, можно ожидать вопросов про борьбу с терроризмом, про действия в Сирии, а также про участие Владимира Путина в выборах-2018.

Напомним, ежегодная пресс-конференция была запланирована на 22 декабря, однако ее перенесли на 23 число в связи с участием президента в церемонии прощания с убитым в Турции российского посла Андрея Карлова.

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