О чем будет говорит Путин на пресс-конференции. Мнение экспертов

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Как пишет РИА Новости, политологи предполагают, что доминировать будут вопросы внутренней повестки, но в свете убийства российского посла в Анкаре и других событий международным проблемам также уделят внимание.

Помимо этого, считают эксперты, можно ожидать вопросов про борьбу с терроризмом, про действия в Сирии, а также про участие Владимира Путина в выборах-2018.

Напомним, ежегодная пресс-конференция была запланирована на 22 декабря, однако ее перенесли на 23 число в связи с участием президента в церемонии прощания с убитым в Турции российского посла Андрея Карлова.