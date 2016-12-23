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В Мокшанском районе парня осудили за связь с несовершеннолетней

23 декабря в 09:40 190 просмотров

20-летний житель Мокшанского района Пензенской области осудили за половую связь с несовершеннолетней.

Установлено, что парень не раз вступал в половую связь с 15-летней односельчанкой. Свою вину в суде он отрицать не стал.

«С учетом мнения государственного обвинителя судом отменено ранее наложенное на молодого человека условное осуждение за хищение и незаконный оборот наркотических средств в крупном размере», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В общей сложности ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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