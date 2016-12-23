В центре Пензы кузнечанина до смерти избил случайный прохожий

Установлено, что 13 июня 2015 года 30-летний кузнечанин с женой и ее родственником возвращались домой после праздничного салюта.

На ул. Московской в Пензе у них произошел конфликт с молодыми людьми, возникла драка, к которой впоследствии подключились еще несколько человек.

Один из злоумышленников начал бить потерпевшего, от ударов тот упал и ударился головой. С черепно-мозговой травмой его доставили в больницу, но через несколько дней он скончался.

«В ходе следствия было установлено, что обвиняемый работал в правоохранительных органах и обладал специальными познаниями в области боевых единоборств и владел соответствующими спортивными навыками применения специальной подготовки. В ходе производства предварительного расследования проведен целый комплекс следственных действий, которые позволил установить роль каждого из троих подозреваемых в совершенном преступлении, и дать юридическую оценку их действиям», — сообщили ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Дела в отношении еще двоих мужчин, которые также были задействованы в драке, прекращены по нереабилитирующим основаниям.