Алексей Гуськов удостоен главного приза фестиваля «Мужская роль» в Пензе

Алексей Гуськов получил награду за роль в фильме «Находка» режиссера Виктора Демента. Сам актер не смог присутствовать на церемонии вручения.



«Он только прилетел из Челябинска с гастролей и вчера вечером вылетел на следующие гастроли. Если позволите, на следующей неделе я выезжаю в Москву и мы договорились, что если вы мне доверяете, то я лично передаем ему этот приз», — отметил зампред правительства Пензенской области Олег Ягов, выступая на закрытии фестиваля в ККЗ «Пенза» 22 декабря.



Он подчеркнул, что Алексей Гуськов — это настоящий мужчина и на сцене, и в жизни. Среди любимых ролей актера Олег Ягов отметил роли в фильмах «Классик», «Мусорщик», «Турецкий гамбит», сериалах «Охота на изюбря» и «Граница. Таежный роман».



«Было время в нашей истории — 90е годы, когда на всех экранах страны мы смотрели лишь два продукта: это низкопробный продукт Запада — самые дешевые фильмы и фильмы про бандитов и рэкет. Я искренне рад, что в последние годы отечественное кино вернулось на наши экраны, и я могу сказать, что вечером, когда есть свободный час, я с удовольствием смотрю наши отечественные сериалы — и на «России-1», и на «Первом канале». Я не осилю сегодня сказать, что мы закрываем Год кино в Пензенской области. Может быть, он где-то и закроется, а мы продолжим с вами год кино, потому что нас ждет десятый кинофестиваль им. Ивана Мозжухина», — сказал Олег Ягов.



Приз за лучший фильм женское жюри присудило фильму «Хороший мальчик» режиссера Оксаны Карас.