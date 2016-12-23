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Драка в кафе под Пензой закончилась трагедией

23 декабря в 10:47 200 просмотров

26-летнего жителя Сердобского района Пензенской области признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Установлено, что в кафе на автодороге «Пенза-Сердобск» между двумя незнакомыми мужчинами произошла ссора, в результате которой сердобчанин ударил кулаком по голове своего 30-летнего мужчину.

«Потерпевший упал и потерял сознание. На следующий день, он от полученной им открытой черепно-мозговой травмы скончался в больнице», — пояснила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Приговором суда парню назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. Срок сельчанин будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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