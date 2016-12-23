Минтруд РФ отметил управление кадров правительства Пензенской области

Благодарность была объявлена по итогам всероссийского конкурса «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе», сообщает пресс-центр регионального правительства.



«В конкурсе принимали участие федеральные государственные органы, государственные органы субъектов РФ и органы местного самоуправления. Всего на конкурс поступило 153 заявки. Три из них, направленные аппаратом регионального правительства, были отмечены жюри: «Внедрение системы детализированных квалификационных требований», «Наставничество и адаптация на государственной гражданской службе Пензенской области» и «Премирование государственных гражданских служащих Пензенской области», — добавили в пресс-центре.