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Минтруд РФ отметил управление кадров правительства Пензенской области

23 декабря в 10:33 162 просмотра

Управление государственной службы и кадров правительства Пензенской области получило благодарность Министерства труда и соцзащиты РФ.

Благодарность была объявлена по итогам всероссийского конкурса «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе», сообщает пресс-центр регионального правительства.

«В конкурсе принимали участие федеральные государственные органы, государственные органы субъектов РФ и органы местного самоуправления. Всего на конкурс поступило 153 заявки. Три из них, направленные аппаратом регионального правительства, были отмечены жюри: «Внедрение системы детализированных квалификационных требований», «Наставничество и адаптация на государственной гражданской службе Пензенской области» и «Премирование государственных гражданских служащих Пензенской области», — добавили в пресс-центре.

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