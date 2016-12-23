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В Пензе 200 многодетных семей бесплатно обеспечили землей

23 декабря в 10:29 180 просмотров

В 2016 году администрация Пензы предоставила земельные участки более 200 многодетным семьям.

«С 2011 по 2016 годы в очередь на предоставление гражданам, имеющим трех и более детей (многодетная семья), в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, поставлено 964 многодетных семей», — пояснили в пресс-службе мэрии.

В текущем году участки получи 200 семей. Это показать выше предыдущих лет. В пресс-службе отметили, что все делается для того, чтобы устранить очередь на получение земли.

«В 2017 году земельными участками будут обеспечены все многодетные семьи, поставленные в очередь на предоставление в собственность бесплатно земельных участков», — добавили в мэрии.

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