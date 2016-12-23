В России хотят ввести новый праздник

В России предложили отмечать День борьбы с абортами. С соответствующим предложением выступил депутат Государственной думы России Виталий Милонов.

Как пишет «Газета.ru” со ссылкой на RT, депутат предложил отмечать этот День 18 ноября.

Все необходимые поправки к закону «О днях воинской славы и памятных датах России» Виталий Милонов уже подготовил. Внести это предложение в парламент намерены в конце недели.

Как отмечает депутат, эта дата выразит отношение государства к абортам.

«Учитывая изложенное, заслуживает уважения и признания со стороны государства деятельность по противодействию абортам как массовому деструктивному явлению в обществе. Таким образом, проектом предлагается определить день, посвященный борьбе с абортами, — 18 ноября» — цитируют журналисты пояснительную записку к законопроекту Милонова.