В Пензе на ряде улиц вода будет идти плохо

23 декабря в 11:00

23 декабря в Пензе на ряде улиц возможно ограничение водоснабжения.

Об этом сообщается на сайте Горводоканала.

Так, с 9.00 ограничение возможно по ул. Ладожская, 35,37,39 (ХВС), пр. Победы, 67 (кафе «Эльф»), Ленина, 14,16, ЦТП-27 (ХВС): Терновского, 160,164,166,170,170а, 174,176,180,182,186,190,192,168 (школа № 69), 178 (д/с № 147), Петровская, 21, Терновского, 183 («Петровский»), Терновского, 168а (клуб «Атлант»), Калинина, 91,89, ул. Богданова, 92, ул. Суворова («Перекресток»), ул. Ворошилова, 2,4,6,8,10.

Полностью водоснабжение восстановят после устранения утечки.