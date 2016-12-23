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В Бессоновском районе открылось КФХ по производству лука на зелень

23 декабря в 11:07 172 просмотра

В Бессоновском районе Пензенской области открылось фермерское хозяйство по производству лука на зелень.

Как отметили в региональном минсельхозе, фермер «является участником мероприятий программы поддержки начинающих фермеров. На полученные средства гранта была построена теплица площадью 400 кв. м, проведены работы по подведению газа, сооружена котельная».

КФХ по реализации лука успешно сотрудничает с торговыми предприятиями, заключены договоры поставки произведенной продукции с крупными торговыми точками Пензы.

«В ближайших планах главы крестьянского хозяйства — продолжить развитие и расширение агробизнеса и построить еще одну теплицу», — добавили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2016/12/23/10355114
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