Главред ИА «Пенза-Пресс» принимает участие в пресс-конференции Путина

В настоящее время в Центре международной торговли завершилась аккредитация представителей СМИ. В зал, где будет проходить пресс-конференция, запускают фотографов и телеоператоров, чтобы они подготовили свое оборудование, передает главный редактор ИА «Пенза-Пресс» Елена Юсупова с места событий.



«От станции метро «Выставочная» до места проведения пресс-конференции нас доставили специальные шаттлы.







В зал очень большая очередь — все хотят сесть поближе к сцене, чтобы получить возможность задать вопрос. Многие отправились в буфет, где можно попробовать разнообразную выпечку и национальные закуски — хачапури по-мегрельски, курник, осетинские пироги.







Журналисты берут друг у друга интервью в фойе и у входа в зал. Некоторые, по традиции, подготовили плакаты с яркими, броскими надписями, например, «Спасите Волгу», — сообщает Елена Юсупова.







Корреспондент газеты «Алтайская правда» Кристина Ливер собирается задать президенту вопрос о госдолге региона.



«У нас низкий государственный долг — 6% к доходам краевого бюджета. Может быть, есть смысл поддерживать те регионы, которые живут по средствам, а не те, что набирают долги?» — говорит Кристина Ливер.



Лилия Ахметзянова из Набережных Челнов (портал Chelny-biz) собирается спросить президента о статусе территории опережающего социально-экономического развития.



«Для нашего города получение статуса ТОСЭР было спасением, потому что основное производство у нас — это «КамАЗы». Однако все моногорода претендуют на получение этого статуса, значит — возрастает конкуренция. Найдется ли столько инвестиций, чтобы помочь каждому моногороду?» — интересуется она.







Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12.00. В этом году она пройдет в 12-й раз. Ранее ее перенесли с 22 на 23 декабря в связи с участием президента в похоронах посла России в Турции Андрея Карлова. Аккредитацию на пресс-конференцию президента получили 1437 журналистов (в 2015 году — 1392).



По мнению экспертов, скорее всего, большинство вопросов, которые зададут Владимиру Путину, будут касаться внутренней повестки, однако в свете недавних трагических событий в Анкаре ожидается, что президент также уделит большое внимание международным вопросам.