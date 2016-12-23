Мутко призвал усилить борьбу с допингом в регионах

Как пишет «Газета.ru” со ссылкой на «Р-Спорт», нельзя, по его словам, во всем винить лишь Минспорт.

Вице-премьер отметил провал в игровых видах спорта. Мутко подчеркнул, что если в регионах опускают руки, то прогресса можно не ждать ни в водном поло, ни в гандболе, ни в других видах спорта.

«Все только за наградами приходят. Как чемпионат мира или Олимпиада — все приходят, как только проблемы — виноват Минспорт. Хотел бы, чтобы была коллективная ответственность. Нужно вернуть имидж российскому спорту, доказать, что он «чистый». Можно побеждать без допинга, но в это нужно верить. Если сегодня навязывается идея, что все на допинге, без этого нельзя… Если мы не сломаем ее, как в тяжелой атлетике, мы ничего не сделаем», — цитируют журналисты Мутко.