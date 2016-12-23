Журналистка принесла на пресс-конференцию плакат с Путиным-суперменом

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Главный редактор ИА «Пенза-Пресс» Елена Юсупова поговорила с журналисткой московского медиахолдинга, которая пришла на пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина с плакатом, на котором президент изображен в образе супермена.

«Женская часть нашей редакции — более 15 человек — именно так представляет Владимира Владимировича Путина. Вопрос у нас будет о больных детях, которым собирают деньги на лечение с помощью различных ресурсов в СМИ. Дети тоже воспринимают Владимира Владимировича как супермена, который может им помочь, поэтому мы решили сделать такой креативный плакат», — рассказала журналист медиахолдинга «Домовой совет».

Большая пресс-конференция Владимира Путина стартовала в 12.00. В этом году она проходит в 12-й раз. Ранее она была перенесена с 22 на 23 декабря в связи с участием президента в похоронах посла России в Турции Андрея Карлова. Аккредитацию на пресс-конференцию президента получили 1437 журналистов (в 2015 году — 1392).