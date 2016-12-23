Пензенские медики смогут быстрее диагностировать туберкулез

«Это специальное лабораторно-диагностическое оборудование, с помощью которого можно узнать, какое лекарство воздействует на тот или иной тип туберкулеза, то есть мы можем понимать, каким именно препаратом лечить пациента», — пояснила заведующая поликлиникой областного противотуберкулезного диспансера Елена Соколова.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, индикаторные пробирки с диагностическим материалом загружаются в прибор и там проходят тестирование. Если раньше медикам приходилось ожидать результата в течение двух-трех месяцев, то сейчас эти сроки сократились до двух-трех недель.

По словам заведующей поликлиники, эта система будет способствовать раннему выявлению бациллярных форм туберкулеза и их качественному лечению, пациент в результате будет в стационаре находиться меньше.