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Пензенские медики смогут быстрее диагностировать туберкулез

23 декабря в 12:43 22 просмотра
, к каким медикаментам устойчива туберкулезная палочка.

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Пензенские фтизиатры с помощью автоматизированной системы ВАСТЕС-320 смогут определить, к каким медикаментам устойчива туберкулезная палочка.

«Это специальное лабораторно-диагностическое оборудование, с помощью которого можно узнать, какое лекарство воздействует на тот или иной тип туберкулеза, то есть мы можем понимать, каким именно препаратом лечить пациента», — пояснила заведующая поликлиникой областного противотуберкулезного диспансера Елена Соколова.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, индикаторные пробирки с диагностическим материалом загружаются в прибор и там проходят тестирование. Если раньше медикам приходилось ожидать результата в течение двух-трех месяцев, то сейчас эти сроки сократились до двух-трех недель.

По словам заведующей поликлиники, эта система будет способствовать раннему выявлению бациллярных форм туберкулеза и их качественному лечению, пациент в результате будет в стационаре находиться меньше.

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