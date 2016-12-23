На каких улицах Пензы будут ловить пьяных автомобилистов

С 23 по 25 декабря в Пензенской области проходят рейды по выявлению пьяных водителей.

Сотрудники УГИБДД останавливают машины, чтобы предотвратить ДТП по вине нетрезвых автолюбителей.

«24 декабря в Пензе в период с 23.30 до 00.30 будут проводиться целенаправленные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, по следующим адресам: перекресток ул. Измайлова — ул. Стрельбищенская, ул. Долгорукова — ул. Чаадаева, ул. Луначарского, д. 103», — отметили в пресс-службе областного управления ГИБДД.