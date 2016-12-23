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Путин: Мы наблюдаем рост заработных плат в реальном секторе экономики

23 декабря в 13:18 118 просмотров

В России по итогам последних месяцев в реальном секторе экономике заметен небольшой рост заработных плат.

Как пишет «Газета.ru», об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

«У нас «припали» реальные располагаемые доходы населения, что так себе, не очень хорошо. Но здесь определенный все-таки положительный тренд возникает: за последние месяцы мы наблюдаем очень скромный, но все-таки рост реальных заработных плат в реальном секторе экономики», — сказал Путин.

По словам президента, это настраивает на позитивный лад, и это дает уверенность, что движение будет положительное и в ближайшем будущем.

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