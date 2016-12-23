Путин на пресс-конференции ответил на вопрос пензенского журналиста

«Участились случаи, когда педагогическим и медицинским работникам приходится в суде отстаивать свое право на досрочную пенсию. В связи с этим вопрос: не возникла ли необходимость реформировать институт досрочных пенсий? И, если позволите, скажите, что ждет пенсионеров в следующем году», — спросила у президента Юлия Измайлова.





Владимир Путин отметил, что в 90-х — начале 2000-х годов уровень пенсий был оторван от стажа и уровня заработной платы.



«Произошла такая «уравниловка» в этой сфере, и многие люди, указывая нам на это, говорили, что это несправедливо. Были произведены серьезные изменения. В чем они заключаются и на чем сегодня основывается пенсионная система? На трех элементах: стаже, уровне зарплаты до выхода на пенсию, на возрасте, с которого человек решил оформить себе пенсию. Эти три элемента лежат в основе пенсионной системы. Они будут неизменными, и мы будем руководствоваться этими базовыми фундаментальными основаниями», — подчеркнул Владимир Путин.





Он также отметил, что вопрос о досрочном выходе на пенсию требует дополнительного внимания и тщательного анализа.



«У нас много категорий граждан, выходящих на пенсию досрочно. Я сейчас не буду забегать вперед и говорить, как и что там планируется. Но хочу отметить: любые нововведения в этой сфере должны обсуждаться публично и приниматься после тщательного анализа», — подчеркнул президент.



По словам Владимира Путина, в 2017 году заложены в бюджет все необходимые средства для того, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсию для пенсионеров по старости на инфляцию 2016 года. С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии, добавил Владимир Путин.