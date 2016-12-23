, на который массово жаловались пензенцы — по их словам , врачи попросту издеваются над детьми и их родителями , а поход за справкой похож на пытку." data-title="В спортдиспансере ответили на жалобы пензенцев о нехватке врачей — Пенза-пресс, рунет за день">

В редакцию ИА «Пенза-Пресс» поступил официальный ответ от главврача областной клинической больницы № 4 о ситуации в спортдиспансере, на который массово жаловались пензенцы — по их словам, врачи попросту издеваются над детьми и их родителями, а поход за справкой похож на пытку.

Напомним, жительница Пензы Ольга Прохоренкова разместила в соцсети Facebook гневный пост о том, что при прохождении спортврача с ребенком она столкнулась с проблемой: вместо четырех врачей, указанных в графике, работал всего один, и за несколько часов попасть на прием так и не удалось.

«Два часа «убитого в никуда» времени, отпрашивалась с работы. И, блин, гардероб не работал, за два часа взмокли все. Но хоть без обмороков сегодня. Завтра опять пойдем. На мой вопрос, почему один спортврач, если в расписании четыре, посоветовали не умничать», — написала она.

В подтверждение своих слов женщина выложила видео, на котором запечатлела огромную очередь у кабинета врача.

«Придя «на голодный желудок», дабы сдать кровь, дочь теперь будет «минимум до 13» проходить врачей, а «вечером еще два врача»… Здорово, конечно, что детей так тщательно начали осматривать перед спортивными соревнованиями благодаря усилиям и заботе Анны Кузнецовой [детский омбудсмен РФ — прим. ред.]. Еще бы качество «сервиса» чуть повысить и количество врачей прибавить», — написала жительница Пензы.

В ответе администрации больницы № 4 на официальный запрос информагентства сообщили о причинах, по которым вместо четырех врачей на рабочем месте по факту находился всего один.

«Из четырех врачей по спортивной медицине Центра ЛФК и СМ один находится в декретном отпуске, второй — на больничном листе, третий обслуживает спортивные соревнования, которые проводятся по плану минспорта Пензенской области регулярно, о чем администрация лечебного учреждения заблаговременно не предупреждается», — отмечается в документе.

Также в ответе сообщили о том, что среднее время приема составляет 30 минут, 50 минут требуется для углубленного медобследования, проведение этапного и текущего обследования требует 25 минут, а прочие виды обращений должны рассматриваться в течение 10 минут.

Предложение о введении предварительной записи руководство спортдиспансера сочло нецелесообразным — оно «приведет к тому, что в день врач по спортивной медицине будет принимать не более 14 человек, в то время как желающих гораздо больше, что может привести к увеличению сроков ожидания по электронной записи на несколько месяцев. В настоящее время один врач по спортмедицине принимает в день по 40−50 человек».

Очереди перед кабинетами, по мнению руководства медучреждения, создают сами пациенты и их родители, так как приходят на осмотр не по расписанию, а также тренеры, которые направляют воспитанников на осмотр не в установленные сроки.

«Наглядным примером может служить ситуация, которая сложилась в последний день школьных каникул 8.12.2016 года, когда многие родители привели детей, чтобы они потом не пропускали занятия в школе. В результате в этот день в центр обратилось около 150 человек. На следующий день администрацией ГБОУДО ПОСДЮСШОР по плаванию был нарушен утвержденный ею же график. Помимо указанных в графике 30 человек от тренера Лисициной, на осмотр пришли еще воспитанники тренера Кирсановой», — отмечается в ответе.

В спортшколе эту ситуацию объяснили тем, что забыли включить тренера в график.

Также в ответе за подписью главврача Андрея Водопьянова сообщается о том, что материальная база спортдиспансера будет укрепляться, предусмотрено увеличение финансирования в размере 30 млн рублей. Кроме того, в 2017 году в региональном бюджете выделено 35 млн рублей на приобретение необходимого оборудования.