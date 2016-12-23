( МОК) намерен перепроверить все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 , 2012 и 2014 годов. Об этом заявил президент организации Томас Бах." data-title="Допинг-пробы российских олимпийцев 2010, 2012 и 2014 годов перепроверят — Пенза-пресс, рунет за день">

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен перепроверить все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010, 2012 и 2014 годов. Об этом заявил президент организации Томас Бах.

Как пишет «Газета.ru», он заявил, что МОК выйдет за пределы отчета главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена и все образцы допинг-проб всех российских олимпийцев проверит еще раз.

«Это является непосредственным продолжением доклада Макларена. МОК будет выходить за рамки выводов отчета Макларена путем повторного анализа всех образцов российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Сочи, а также всех, кто принимал участие в Олимпийских играх в Лондоне», — цитируют журналисты Баха.