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От успеха в школе — к успеху в жизни. Лучшим ученикам, педагогам и школам в Губернаторском доме вручили награды. По итогам всероссийских олимпиад школьников в 2016 году команда Пензенской области стала одной из лучших в стране.

Изделия декоративно-прикладного творчества, книги, фильмы, гаджеты и современные технологии. Пензенская талантливая молодежь представляет свои проекты за 2016 год, сообщает телеканал «Экспресс».

Интеллектуальную систему «Умный дом» Никита Козлов создавал четыре года. Говорит, помогли навыки программирования и радиоэлектроники.

«Управление светом в комнате: человек заходит, свет в комнате включается. Также комната запоминает, сколько людей находится в ней. Первый человек уходит, а свет еще есть, последний выходит, и свет выключается», — рассказал выпускник гимназии № 44 г. Пензы Никита Козлов.

Выставку достижений лучших учебных заведений города и области посетил глава региона Иван Белозерцев. Школы-победители получили денежные сертификаты от 200 до 500 тысяч рублей. Губернатор сообщил, что в 2017 году будет оказана поддержка образовательным учреждениям в приобретении материалов для учебных мастерских. Для преподавателей организуют курсы повышения квалификации.

«В этом зале присутствуют одни из самых ярких учителей, преподавателей высшей школы и одни из самых ярких детей, которые прославили, прежде всего, своих родителей, себя, свои школы, родные города, районы и прославили Пензенскую область. Только через образование мы можем стратегически развивать Российскую Федерацию по всем основным направлениям», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Лучших педагогов и учащихся наградили благодарственными письмами. Ученик Губернского лицея Никита Торопцев стал призером всероссийской олимпиады школьников по физике. Теперь он проходит учебно-тренировочные сборы в команду России для участия уже в международной олимпиаде.

«Эта сборная для уникумов, отбирают пять человек со всей страны, чтобы они поехали на международную олимпиаду. Уже совсем другой уровень, все очень серьезно. Ребят через месяц приглашают в Москву для подготовки, собирают лучших преподавателей. Я был на сборах в сентябре и ноябре», — рассказал ученик 11 класса Губернского лицея-интерната для одаренных детей Никита Торопцев.

Участие в церемонии награждения принял депутат Государственной Думы Леонид Левин. По его мнению, важно поддерживать детей и начинать следует именно с учреждений образования.

«Создаются и детские технопарки, и научно-технические кружки, и творческие центры. Работа ведется, и я, объезжая регион, вижу это своими глазами. Губернатор Иван Александрович делает очень много для поддержки подобных начинаний», — отметил Леонид Левин.

По его словам, успешные практики в сфере образования, которые реализуют в Пензенской области, будут поддержаны на федеральном уровне.