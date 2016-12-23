По словам очевидца, инцидент произошел на ул. Терновского.
Судя по фото, которое выложил подписчик группы, возле трубы во время коммунальной аварии стоял автомобиль, который, по словам пензенца, «идет ко дну».
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В Пензе машину из-за прорыва трубы затапливает водой
23 декабря в 15:05 220 просмотров
В Пензе на теплотрассе прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».
По словам очевидца, инцидент произошел на ул. Терновского.
Судя по фото, которое выложил подписчик группы, возле трубы во время коммунальной аварии стоял автомобиль, который, по словам пензенца, «идет ко дну».