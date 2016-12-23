В Пензе машину из-за прорыва трубы затапливает водой 220 просмотров « ВКонтакте» в группе « Пенза live»." data-title="В Пензе машину из-за прорыва трубы затапливает водой — Пенза-пресс, рунет за день"> 23 декабря в 15:05

В Пензе на теплотрассе прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».

По словам очевидца, инцидент произошел на ул. Терновского. Судя по фото, которое выложил подписчик группы, возле трубы во время коммунальной аварии стоял автомобиль, который, по словам пензенца, «идет ко дну».

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live