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В Пензе обсудили террористическую безопасность на новогодние праздники

23 декабря в 15:36 96 просмотров

23 декабря в Пензе под руководством замглавы адмнистрации Сергея Волкова состоялось заседание городской антитеррористической комиссии.

Начальник МКУ «Управления по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михайлов сообщил о том, какие мероприятия провели в областном центре по пресечению террористических актов в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников на территории города.

Также участники рассмотрели проблемы по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений.

«Ответственные лица, которые будут осуществлять дежурство в праздничные дни, должны быть по-настоящему ответственными, они должны знать и уметь организовать мероприятия по нештатным ситуациям, которые могут возникнуть. Руководители должны осуществлять контроль за деятельностью учреждений ежедневно», — сказал Сергей Волков.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/457/800_535_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/457246df0fbc0e05c2d100aee4c23473.JPG
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