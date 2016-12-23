В Пензе обсудили террористическую безопасность на новогодние праздники

Начальник МКУ «Управления по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михайлов сообщил о том, какие мероприятия провели в областном центре по пресечению террористических актов в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников на территории города.

Также участники рассмотрели проблемы по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений.

«Ответственные лица, которые будут осуществлять дежурство в праздничные дни, должны быть по-настоящему ответственными, они должны знать и уметь организовать мероприятия по нештатным ситуациям, которые могут возникнуть. Руководители должны осуществлять контроль за деятельностью учреждений ежедневно», — сказал Сергей Волков.