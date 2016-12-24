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В Городищенском районе «ВАЗ» сбил пешехода

24 декабря в 09:44 294 просмотра

В селе Архангельское Городищенского района Пензенской области случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 23 декабря в 17.34 на ул. Кирова автомобиль «ВАЗ 2110» сбил пешехода, тот получил травмы.

По данному факту проводится проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4627329/
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