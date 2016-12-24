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Пензенцы за год сдали оружия и боеприпасов на 230,5 тыс. руб

24 декабря в 10:27 298 просмотров
«Оружие» — обходят всех граждан, имеющих огнестрельное оружие.

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В Пензенской области сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проводят операцию «Оружие» — обходят всех граждан, имеющих огнестрельное оружие.

В рамках мероприятий будет проверено более 30 тысяч владельцев оружия. Также до граждан доводят информацию о том, что добровольно сдающие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывные устройства освобождаются от уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение.

«Для оформления добровольной сдачи граждане должны обратиться в отдел полиции по месту жительства, написать заявление и предоставить оружие или боеприпасы. Сданное оружие направляется на экспертизу. Комиссия при территориальном отделе полиции с учетом его технического состояния и в пределах установленных норм определяет размер выплат. Максимальной оценке подлежат технически исправные предметы вооружения, находящиеся в боевом состоянии. В отдельных случаях размер выплат может быть увеличен, например, если будет сдано оружие, имеющее историческую ценность», — рассказал замначальника территориального управления Росгвардии по Пензенской области, начальник лицензионно-разрешительной системы полковник полиции Александр Евстифеев.

Акция продлится до 30 декабря.

С начала года пензенцы сдали 89 единиц оружия, более 4,5 тысяч патронов, один снаряд, две тротиловые шашки, 495 граммов пороха. Выплачено вознаграждение в размере 230 тысяч 530 рублей.

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