« Оружие» — обходят всех граждан , имеющих огнестрельное оружие." data-title="Пензенцы за год сдали оружия и боеприпасов на 230,5 тыс. руб — Пенза-пресс, рунет за день">

В рамках мероприятий будет проверено более 30 тысяч владельцев оружия. Также до граждан доводят информацию о том, что добровольно сдающие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывные устройства освобождаются от уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение.

«Для оформления добровольной сдачи граждане должны обратиться в отдел полиции по месту жительства, написать заявление и предоставить оружие или боеприпасы. Сданное оружие направляется на экспертизу. Комиссия при территориальном отделе полиции с учетом его технического состояния и в пределах установленных норм определяет размер выплат. Максимальной оценке подлежат технически исправные предметы вооружения, находящиеся в боевом состоянии. В отдельных случаях размер выплат может быть увеличен, например, если будет сдано оружие, имеющее историческую ценность», — рассказал замначальника территориального управления Росгвардии по Пензенской области, начальник лицензионно-разрешительной системы полковник полиции Александр Евстифеев.

Акция продлится до 30 декабря.

С начала года пензенцы сдали 89 единиц оружия, более 4,5 тысяч патронов, один снаряд, две тротиловые шашки, 495 граммов пороха. Выплачено вознаграждение в размере 230 тысяч 530 рублей.