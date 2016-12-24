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Американская актриса Керри Фишер, которая сыграла принцессу Лею в серии фильмов «Звездные войны», была экстренно доставлена в больницу в критическом состоянии.

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на Los Angeles Times, актрису госпитализировали после сердечного приступа, который случился с ней в то время, когда она летела в Лос-Анджелес из Лондона.

Врачи забрали Керри Фишер прямо из аэропорта.

«Все наши мысли — с нашей пассажиркой», — говорится в заявлении авиаперевозчика.

Как сообщили в полиции, медики были вызваны по сигналу «остановка сердца».