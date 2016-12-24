Ученые научились выявлять 17 болезней по дыханию человека

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Ученые изобрели аппарат, который может определить заболевание по состав выдыхаемого человеком воздуха.

Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на журнал ACS Nano, в котором был опубликован отчет о разработке.

Воздух, который выдыхает человек, состоит не только из азота, двуокиси углерода и кислорода, но и сотни видов летучих соединений. По их количеству и составу можно определить состояние здоровья человека.

На основе 2808 образцов воздуха от 1404 добровольцев ученые выяснили, что некоторые болезни имеют одинаковый «отпечаток». Их разделили на три группы — воспалительные, раковые и неврологические.

Воздух анализировать проще, нежели биологические жидкости — материал добывается инвазивным путем и тест можно повторять столько раз, сколько потребуется. В настоящее время ученые могут с помощью человеческого дыхания диагностировать 17 болезней — от рака легких до синдрома раздраженной толстой кишки и рассеянного склероза.