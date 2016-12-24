В сквере Дружбы прошли предновогодние гуляния

В Пензе на ул. Дружбы в одноименном сквере прошли праздничные предновогодние гуляния у елки.

Жителей микрорайона Шуист с наступающим 2017 годом воздравил глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов.

«Шуист» с наступающим Новым 2017-м годом глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов.

«Вместе с Дедом Морозом дети и их родители спасали Снегурочку от проделок Бабы Яги, танцевали, пели задорные песни с артистами и, конечно, рассказывали стихи, водили хоровод и участвовали в интересных конкурсах со сказочными героями», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Развлекательная прграмма была подготовлена преподавателями и учащимися ДШИ № 12, ДМШ № 5 и артистами пензенского Дома народного творчества.