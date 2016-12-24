Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 24 декабря в 9.25 на 551 км ФАД М-4 Урал. Столкнулись «Лада Гранта», «Фиат» и фура «Скания».
В результате ДТП пострадало несколько человек.
По факту аварии проводится проверка.
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В Нижнеломовском районе случилось тройное ДТП с фурой
24 декабря в 12:25 396 просмотров
24 декабря в селе Вирга Нижнеломовского района Пензенской области столкнулись три автомобиля.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 24 декабря в 9.25 на 551 км ФАД М-4 Урал. Столкнулись «Лада Гранта», «Фиат» и фура «Скания».
В результате ДТП пострадало несколько человек.
По факту аварии проводится проверка.