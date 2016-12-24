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В Нижнеломовском районе случилось тройное ДТП с фурой

24 декабря в 12:25 396 просмотров

24 декабря в селе Вирга Нижнеломовского района Пензенской области столкнулись три автомобиля.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 24 декабря в 9.25 на 551 км ФАД М-4 Урал. Столкнулись «Лада Гранта», «Фиат» и фура «Скания».

В результате ДТП пострадало несколько человек.

По факту аварии проводится проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4629049/
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