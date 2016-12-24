24 декабря в 13:52

« Лексус»." data-title="В Пензенском районе первернулся «Лексус», есть пострадавшие — Пенза-пресс, рунет за день">

24 декабря в селе Ермоловка Пензенского района перевернулся «Лексус».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 6.00 на 233 км ФАД Р-158.

В результате ДТП пострадало несколько человек.

По данному факту ведется проверка.