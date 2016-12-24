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В Пензенском районе первернулся «Лексус», есть пострадавшие

24 декабря в 13:52 1116 просмотров
«Лексус».

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24 декабря в селе Ермоловка Пензенского района перевернулся «Лексус».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 6.00 на 233 км ФАД Р-158.

В результате ДТП пострадало несколько человек.

По данному факту ведется проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4629277/
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