Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 6.00 на 233 км ФАД Р-158.
В результате ДТП пострадало несколько человек.
По данному факту ведется проверка.
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В Пензенском районе первернулся «Лексус», есть пострадавшие
24 декабря в 13:52 1116 просмотров
24 декабря в селе Ермоловка Пензенского района перевернулся «Лексус».
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 6.00 на 233 км ФАД Р-158.
В результате ДТП пострадало несколько человек.
По данному факту ведется проверка.