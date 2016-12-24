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В Snapchat появилась игра, в которой нужно играть лицом

24 декабря в 13:33 202 просмотра
, в которой нужно играть лицом.

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В мессенджере Snapchat запустили новую игру Santa’s Helper, в которой нужно играть лицом.

Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на TechCrunch.

Главный герой игры — это эльф с лицом пользователя. Его задача — собрать подарки и улизнуть от препятствий. Фронтальная камера следит за движениями головы и передает информацию в приложение.

В игре можно сделать фото или видео, опубликовать их или бросить вызов своим друзьям.

Фотография: Скриншот: http://mashable.com/2016/12/23/snapchat-mini-game-lens/?utm_cid=mash-com-Tw-socmed-link%23Ziz4DamGpcqc#w0_wylxTQsqP
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