В Snapchat появилась игра, в которой нужно играть лицом

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В мессенджере Snapchat запустили новую игру Santa’s Helper, в которой нужно играть лицом.

Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на TechCrunch.

Главный герой игры — это эльф с лицом пользователя. Его задача — собрать подарки и улизнуть от препятствий. Фронтальная камера следит за движениями головы и передает информацию в приложение.

В игре можно сделать фото или видео, опубликовать их или бросить вызов своим друзьям.