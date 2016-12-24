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На пр. Строителей и ул. Бородина выявили незаконные елочные базары

24 декабря в 14:56 276 просмотров

24 декабря специалисты мэрии Пензы и Октябрьского района совместно с сотрудниками полиции выявили факты несанкционированного размещения елочных базаров.

В частности, самовольно были размещены базары на ул. Бородина, 13 и пр. Строителей, 134.

«Документы о происхождении деревьев у предпринимателей отсутствовали. На нарушителей были составлены протоколы», — отметили в пресс-службе мэрии.

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