На пр. Строителей и ул. Бородина выявили незаконные елочные базары

24 декабря специалисты мэрии Пензы и Октябрьского района совместно с сотрудниками полиции выявили факты несанкционированного размещения елочных базаров.

В частности, самовольно были размещены базары на ул. Бородина, 13 и пр. Строителей, 134.

«Документы о происхождении деревьев у предпринимателей отсутствовали. На нарушителей были составлены протоколы», — отметили в пресс-службе мэрии.