В частности, самовольно были размещены базары на ул. Бородина, 13 и пр. Строителей, 134.
«Документы о происхождении деревьев у предпринимателей отсутствовали. На нарушителей были составлены протоколы», — отметили в пресс-службе мэрии.
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На пр. Строителей и ул. Бородина выявили незаконные елочные базары
24 декабря в 14:56 276 просмотров
24 декабря специалисты мэрии Пензы и Октябрьского района совместно с сотрудниками полиции выявили факты несанкционированного размещения елочных базаров.
В частности, самовольно были размещены базары на ул. Бородина, 13 и пр. Строителей, 134.
«Документы о происхождении деревьев у предпринимателей отсутствовали. На нарушителей были составлены протоколы», — отметили в пресс-службе мэрии.