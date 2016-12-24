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Школьник предложил назвать улицы в Пензе в честь Аблязина и Пахалиной

24 декабря в 15:03 258 просмотров

Один из участников встречи губернатора Пензенской области с детьми предложил главе региона Ивану Белозерцеву назвать улицы Пензы в честь олимпийских чемпионов.

«Я считаю, что на карте Пензы не хватает улиц в честь олимпийских спортсменов — гимнаста Дениса Аблязина, чемпионки по прыжкам в воду Юлии Пахалиной и хоккеиста Александра Герасимова. В честь кого бы вы назвали улицы Пензы?» — спросил школьник.

Иван Белозерцев отметил, что многие пензенские улицы названы в честь исторических личностей, которые внесли большой вклад в развитие города и региона.

«Это правильно, когда власть принимает решение увековечить память о них в названии улиц, переулков. Будучи главой города Пензы, внес инициативу, и депутаты стали принимать решения и называть улицы в честь наших ребят, которые геройски погибли, выполняя задания родины. У тех, о ком вы говорите, все впереди», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что «мало стать олимпийским чемпионом, чтобы в честь тебя назвали улицу».

«Надо много трудиться, много работать, заниматься с детьми, когда станешь постарше, отдавать свои знания, опыт, трудиться во благо людей. И придет время, если ты этого заслужишь, в честь тебя назовут улицы и школы», — отметил губернатор.

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