Школьник предложил назвать улицы в Пензе в честь Аблязина и Пахалиной

«Я считаю, что на карте Пензы не хватает улиц в честь олимпийских спортсменов — гимнаста Дениса Аблязина, чемпионки по прыжкам в воду Юлии Пахалиной и хоккеиста Александра Герасимова. В честь кого бы вы назвали улицы Пензы?» — спросил школьник.



Иван Белозерцев отметил, что многие пензенские улицы названы в честь исторических личностей, которые внесли большой вклад в развитие города и региона.



«Это правильно, когда власть принимает решение увековечить память о них в названии улиц, переулков. Будучи главой города Пензы, внес инициативу, и депутаты стали принимать решения и называть улицы в честь наших ребят, которые геройски погибли, выполняя задания родины. У тех, о ком вы говорите, все впереди», — сказал Иван Белозерцев.



Глава региона подчеркнул, что «мало стать олимпийским чемпионом, чтобы в честь тебя назвали улицу».

«Надо много трудиться, много работать, заниматься с детьми, когда станешь постарше, отдавать свои знания, опыт, трудиться во благо людей. И придет время, если ты этого заслужишь, в честь тебя назовут улицы и школы», — отметил губернатор.