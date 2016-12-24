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Кувайцев награжден медалью за вклад в проведение сельхозпереписи

24 декабря в 14:54 224 просмотра

Мэра Пензы Виктора Кувайцева наградили медалью Федеральной службы государственной статистики за вклад в проведение Всероссийской сельхозпереписи.

Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Приказом Федеральной службы государственной статистики он награжден ведомственным знаком отличия — медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи», — отметили в мэрии.

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