Кувайцев награжден медалью за вклад в проведение сельхозпереписи

24 декабря в 14:54

Мэра Пензы Виктора Кувайцева наградили медалью Федеральной службы государственной статистики за вклад в проведение Всероссийской сельхозпереписи.

Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Приказом Федеральной службы государственной статистики он награжден ведомственным знаком отличия — медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи», — отметили в мэрии.