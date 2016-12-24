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Белозерцев: Стараюсь заниматься теннисом и кататься на коньках

24 декабря в 15:39 230 просмотров
, какими видами спорта он предпочитает заниматься.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на встрече с детьми рассказал, какими видами спорта он предпочитает заниматься.

По словам губернатора, любовь к спорту привил ему школьный учитель физкультуры.

«Когда я поступил в военное училище, то попал в спортвзвод — это 25 человек, которые занимались по отдельной программе. Стал заниматься боксом. В увольнение мы ходили не часть, поэтому энергию отдавали спорту. Сейчас немного занимаюсь теннисом, на коньки встал, чтобы как губернатор пропагандировать развитие этого вида спорта», — сказал губернатор.

Он добавил, что физической культурой можно заниматься в любом возрасте, и подчеркнул, что в Пензенской области для детей созданы все условия для занятия спортом.

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