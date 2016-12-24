Белозерцев: Стараюсь заниматься теннисом и кататься на коньках

По словам губернатора, любовь к спорту привил ему школьный учитель физкультуры.
«Когда я поступил в военное училище, то попал в спортвзвод — это 25 человек, которые занимались по отдельной программе. Стал заниматься боксом. В увольнение мы ходили не часть, поэтому энергию отдавали спорту. Сейчас немного занимаюсь теннисом, на коньки встал, чтобы как губернатор пропагандировать развитие этого вида спорта», — сказал губернатор.
Он добавил, что физической культурой можно заниматься в любом возрасте, и подчеркнул, что в Пензенской области для детей созданы все условия для занятия спортом.