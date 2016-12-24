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В Пензе скончался эколог Владимир Панкратов

24 декабря в 15:54 434 просмотра
, руководитель пензенского отделения общественной организации «Зеленый крест» Владимир Панкратов.

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В Пензе скончался эколог, руководитель пензенского отделения общественной организации «Зеленый крест» Владимир Панкратов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пензенец Олег Шарипков.

«Владимир Михайлович занимался экспертизой проектов уничтожения химического оружия, рекультивацией и восстановлением земли и природы в местах его уничтожения. Все знал о Пензенских родниках, работал со школьниками и студентами. Да и просто был хорошим человеком и интересным собеседником. Жаль», — написал он.

По его словам, несмотря на возраст — 69 лет, Владимир Панкратов выглядел гораздо моложе.

«Выглядел примерно на 55. Очень крепкий и здоровый. Причины не знаю», — рассказал Олег Шарипков ИА «Пенза-Пресс».

Информагентство выражает соболезнования родственникам и близким Владимира Михайловича.

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