« Задай вопрос губернатору. Дети» глава региона Иван Белозерцев рассказал о том , какие книги он читает." data-title="Губернатор Пензенской области рассказал о предпочтениях в литературе — Пенза-пресс, рунет за день">

В рамках акции «Задай вопрос губернатору. Дети» глава региона Иван Белозерцев рассказал о том, какие книги он читает.

Иван Белозерцев признался, что, став губернатором, читает, в основном, тексты на политические темы.

«На классику, если честно, времени нет. Читаю политологов, которые дают оценку развитию политической ситуации в Америке, странах Западной Европы, России. Успеваю делать это только в машине — в поездках по Пензенской области или в пути на мероприятия», — сказал губернатор, добавив, что для чтения использует планшетный компьютер.

По словам Ивана Белозерцева, он любит произведения Пушкина, Куприна, Толстого, Чехова, Ананьева.

«Мне старшая сестра, получив специальность учителя русского языка и литературы, настоятельно рекомендовала, и я читал. В детстве особенно любил сказки», — признался глава региона.