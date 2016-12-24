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Губернатор Пензенской области рассказал о предпочтениях в литературе

24 декабря в 16:01 272 просмотра
«Задай вопрос губернатору. Дети» глава региона Иван Белозерцев рассказал о том, какие книги он читает.

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В рамках акции «Задай вопрос губернатору. Дети» глава региона Иван Белозерцев рассказал о том, какие книги он читает.

Иван Белозерцев признался, что, став губернатором, читает, в основном, тексты на политические темы.

«На классику, если честно, времени нет. Читаю политологов, которые дают оценку развитию политической ситуации в Америке, странах Западной Европы, России. Успеваю делать это только в машине — в поездках по Пензенской области или в пути на мероприятия», — сказал губернатор, добавив, что для чтения использует планшетный компьютер.

По словам Ивана Белозерцева, он любит произведения Пушкина, Куприна, Толстого, Чехова, Ананьева.

«Мне старшая сестра, получив специальность учителя русского языка и литературы, настоятельно рекомендовала, и я читал. В детстве особенно любил сказки», — признался глава региона.

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