Рособрнадзор выяснил, в каком предмете больше всего «плавают» школьники

Как сообщает RZN.info, ссылаясь на РИА Новости, результаты национального исследования качества образования показали, что хуже всего ученики школ знают историю родных регионов.
В исследовании Рособрнадзора участвовали 50 тысяч детей. Им было задано назвать хотя бы одного исторического деятеля в своем регионе, который жил с IX по XVIII век, и сказать, что он сделал.
Разброс правильных ответов колебался от двух до 72%.
Также исследование показало, что школами не достиается большинство позиций историко-культурного стандарта.
«Исследование обнаружило ряд таких очень важных направлений, по которым надо двигаться вперед», — отметил руководитель проекта Сергей Станченко.