Рособрнадзор выяснил, в каком предмете больше всего «плавают» школьники

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Исследователи выяснили, какой предмет российские школьники знают хуже всего.

Как сообщает RZN.info, ссылаясь на РИА Новости, результаты национального исследования качества образования показали, что хуже всего ученики школ знают историю родных регионов.

В исследовании Рособрнадзора участвовали 50 тысяч детей. Им было задано назвать хотя бы одного исторического деятеля в своем регионе, который жил с IX по XVIII век, и сказать, что он сделал.

Разброс правильных ответов колебался от двух до 72%.

Также исследование показало, что школами не достиается большинство позиций историко-культурного стандарта.

«Исследование обнаружило ряд таких очень важных направлений, по которым надо двигаться вперед», — отметил руководитель проекта Сергей Станченко.