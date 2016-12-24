Белозерцев поручил поддержать молодежную газету «Пятый угол»

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать предложения по поддержке молодежной газеты «Пятый угол», которая в 2017 году отметит 25-летие.

Сразу несколько школьников-корреспондентов газеты «Пятый угол» задали губернатору вопросы в рамках встречи главы региона с детьми 24 декабря. Одна из представительниц газеты пожаловалась, что у редакции нет денег на выпуск издания.

«Мы хотели бы написать о нашей встрече в газете, но у нас нет средств на то, чтобы ее выпускать. Раньше она выходила хотя бы раз в два месяца, сейчас мы вообще не можем этого делать. А в следующем году нашей газете исполняется 25 лет», — отметила школьница.

Иван Белозерцев пообещал, что не допустит закрытия молодежного издания. Он поручил подготовить предложения по поддержке газеты.

Глава минобра региона Александр Воронков, в свою очередь, пообещал, что «Пятый угол» поддержат в рамках госпрограммы «Молодежь Пензенской области».