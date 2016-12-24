Белозерцев поручил поддержать молодежную газету «Пятый угол»

Сразу несколько школьников-корреспондентов газеты «Пятый угол» задали губернатору вопросы в рамках встречи главы региона с детьми 24 декабря. Одна из представительниц газеты пожаловалась, что у редакции нет денег на выпуск издания.
«Мы хотели бы написать о нашей встрече в газете, но у нас нет средств на то, чтобы ее выпускать. Раньше она выходила хотя бы раз в два месяца, сейчас мы вообще не можем этого делать. А в следующем году нашей газете исполняется 25 лет», — отметила школьница.
Иван Белозерцев пообещал, что не допустит закрытия молодежного издания. Он поручил подготовить предложения по поддержке газеты.
Глава минобра региона Александр Воронков, в свою очередь, пообещал, что «Пятый угол» поддержат в рамках госпрограммы «Молодежь Пензенской области».