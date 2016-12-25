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В Кузнецке «накрыли» еще один нелегальный склад с алкоголем (видео)

25 декабря в 17:28 368 просмотров

В Пензенской области реализация нелегального алкоголя — на особом контроле стражей порядка. По поручению губернатора Ивана Белозерцева в регионе с 5 декабря проводится месячник по борьбе с суррогатом. Массовые проверки начались после трагедия в Кузнецке. Когда в результате отравления метанолом погибли пять мужчин.

В декабре кузнецкие полицейские пресекли работу нелегального цеха, где в бутылки из-под элитного алкоголя разливали суррогат. Теперь же полицейские обнаружили склад, он располагался в одном из гаражных массивов. Правоохранители изъяли более 600 бутылок с признаками контрафакта.

«При покупке водки обращайте внимание на акцизные марки и не приобретайте водку сомнительного происхождения, которая могла бы подвергнуть опасности здоровье ваше и ваших близких. Контрафакт сразу видно невооруженным взглядом: первое — отсутствие акцизной марки, второе — этикетка приклеена, видно, что у нее отсутствуют следы от клея, она приклеена хаотично, этикетка также располагается неровно», — отметил врио начальника полиции ОМВД России по г. Кузнецку Сергей Загорнов.

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