В Кузнецке «накрыли» еще один нелегальный склад с алкоголем (видео)

В декабре кузнецкие полицейские пресекли работу нелегального цеха, где в бутылки из-под элитного алкоголя разливали суррогат. Теперь же полицейские обнаружили склад, он располагался в одном из гаражных массивов. Правоохранители изъяли более 600 бутылок с признаками контрафакта.
«При покупке водки обращайте внимание на акцизные марки и не приобретайте водку сомнительного происхождения, которая могла бы подвергнуть опасности здоровье ваше и ваших близких. Контрафакт сразу видно невооруженным взглядом: первое — отсутствие акцизной марки, второе — этикетка приклеена, видно, что у нее отсутствуют следы от клея, она приклеена хаотично, этикетка также располагается неровно», — отметил врио начальника полиции ОМВД России по г. Кузнецку Сергей Загорнов.