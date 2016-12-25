В Пензе для школьников организовали «вкусный» день открытых дверей (видео)

, сладости , пирожки , а также соленья , варенья и компоты. В агропромышленном колледже в Ахунах прошел день открытых дверей. Для школьников подготовили не только угощения. Гостям показали технику и дали уроки по вождению." data-title="В Пензе для школьников организовали «вкусный» день открытых дверей — Пенза-пресс, рунет за день">

Шоколад, сладости, пирожки, а также соленья, варенья и компоты. В агропромышленном колледже в Ахунах прошел день открытых дверей. Для школьников подготовили не только угощения. Гостям показали технику и дали уроки по вождению.

День открытых дверей в агропромышленном колледже в Ахунах этим школьникам запомнится надолго. Чтобы попасть в кабину крана, они были готовы выстраиваться в очередь. Всю технику, которую выставили на обозрение можно было опробовать, как говорится, в деле.

«Здесь большое количество техники, на каждой есть специалисты, которые обучают, как ей управлять, что с ней делать», — рассказал учащийся школы № 19 г. Пензы Никитина Девяткин.

Девятиклассникам из школы № 19 разрешили сесть за руль крана, экскаватора, трактора, снегохода и даже квадроцикла.

Образовательное учреждение выпускает водителей, машинистов, поваров и технологов. В этом году в колледже появились и новые, востребованные на рынке труда специальности.

«Это рыбоводство, этой специальности нет ни в одном образовательном учреждении, мы открыли ее в связи с тем, что вот сейчас существует программа импортозамещения, поэтому нашему региону нужна эта профессия», — отметил директор Пензенского агропромышленного колледжа Александр Зарывахин.

Преподаватели и студенты угостили ребят блюдами, приготовленными в столовой из овощей, выращенных на приусадебном участке учебного заведения.

«Чеснок, который хранится, например, до 1 марта, мы увеличиваем срок хранения с помощью маринации. Также у нас есть фрукты, то есть яблоки различных видов, мы тоже готовим из них варенье», — сказала шеф-повар столовой Пензенского агропромышленного колледжа Ольга Денисова.

Гости смогли оценить румяный рог изобилия из соленого теста с печеньями, сушками, плюшками и кексами. Без внимания школьников не остались и шоколадные фигурки. На столе нашлось место и для символа следующего года. Петуха студентка второго курса Светлана сделала из овощей: гребешок, ножки и крылья — из морковки, а из дайкона получились голова и туловище птицы, сообщает телеканал «Экспресс».

«Я очень творческий человек, мне нравится сидеть, делать такие вещи», — поделилась повар-кондитер, учащаяся Пензенского агропромышленного колледжа Светлана Васнева.

Студенты и преподаватели агропромышленного колледжа постарались сделать все, чтобы заинтересовать школьников. Последним теперь предстоит выбрать, какой профессии обучаться.