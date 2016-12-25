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Пензенский драмтеатр прошел противопожарную проверку (видео)

25 декабря в 16:50 222 просмотра

В Пензе сотрудники МЧС проверили противопожарную безопасность драматического.

Четыре огнетушителя замаскированы под сугробы и уже готовы к работе, впрочем, как и все средства пожаротушения в драматическом театре. Их состояние перед новогодними праздниками проверили сотрудники МЧС. Для театральной труппы они провели инструктаж и напомнили, как пользоваться оборудованием.

Особое внимание — главному символу Нового года. Как и положено, ель выполнена из искусственных негорючих материалов и имеет устойчивое основание. А яркие огоньки гирлянды — это светодиодные лампочки, которые не нагреваются.

«Театр обеспечен первичными средствами пожаротушения — это огнетушители. Внутренний противопожарный водопровод, системы пожарной автоматики и противопожарный занавес находятся в исправном, рабочем состоянии», — рассказал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы Алексей Виноградов.

Всего в драматическом театре проведут 46 новогодних елок. За время новогодних праздников в хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдут около 20 тысяч детей со всей области. Во время каждого представления в театре поблизости будет дежурить служба пожаротушения.

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