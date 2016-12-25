С почтового поезда посылки сбрасывают прямо на ходу. ВИДЕО

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В Сети развернулось обсуждение занимательного видео. По словам автора ролика, он запечатлел, как проводница оригинально разгружает почтовый поезд.

Видео появилось на хостинге YouTube, разместил пользователь под ником Деревня Гора.

«Очередные новации в сфере разгрузочных работ от Почты России. На одной из станций с почтового поезда на ходу сбрасывают посылки», — пояснил автор.

На кадрах видно, что выброшенные пакеты и коробки ловит бегущий мужчина.

К ролику россияне не остались равнодушны.

«Оптимизация», — прокомментировал пользователь Вячеслав Амосов.

«У моего заказа вчера истек срок максимальной доставки. Теперь я понимаю, по каким причинам я вряд ли его получу…» — отметил Сергей Кутырев.

«Ускоренная доставка, между прочим, первый класс», — отнесся к ситуации с юмором Илья Чистяков.

На момент публикации видео набрало почти 50 000 просмотров.