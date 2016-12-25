В Пензе разберутся с брошенными автомобилями

Глава горадминистрации отметил, что люди оставляют машины, а сами уезжают за пределы города, в то время как их авто мешают работе снегоуборочной техники. Разобраться с этой проблемой Виктор Кувайцев поручил управлению ГО и ЧС и департаменту ЖКХ.
Перед МУП «Пензадормост» мэр поставил задачу привести в нормативное состояние ширину проезжую часть дорог, сообщили в пресс-службе мэрии.
Кроме того, участники совещания обсудили необходимость своевременной уборки снега с улиц, очистку крыш от сосулек и занятость детей в период зимних каникул.