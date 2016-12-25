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Пензенцы возмущены запретом стоянки у больницы КИМ

25 декабря в 12:15 602 просмотра
Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс» развернулось обсуждение нового дорожного знака, который установили рядом с инфекционной больницей (КИМ).

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В «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс» развернулось обсуждение нового дорожного знака, который установили рядом с инфекционной больницей (КИМ).

О том, что знак «Остановка запрещена» не очень удобен, написал горожанин.

«На улице Красной рядом с больницей КИМ установили дорожный знак: «Остановка запрещена 3.27». Где парковать автомобили посетителям? Можно, конечно, по улице Куйбышева, но там на выходные закрывают проход, остается перелазить через забор или парковаться под знаком. Вынуждают людей нарушать», — возмутился мужчина.

Его мнение разделили и другие читатели информагентства.

«Проще запретить, чем сделать, что-то самим. В частности, остановку запретили, а куда поставить машину не подумали потому, что это уже от них зависит», — написал другой пензенец.

«Сначала надо сделать парковки, а затем уже знаки вешать», — подвел итог пользователь под ником «Гость».

ИА «Пенза-Пресс» направил официальный запрос в соответствующие органы.

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