Стала известна дата следующих Спасских вечеров

По данным пресс-службы епархии, мероприятие пройдет 15 января на Соборной площади.
«На «Спасских вечерах» будет представлена культурно-историческая реконструкция рождественских гуляний XIX века, состоится творческое представление православных приходов, гостей порадуют горячим сбитнем и монастырской выпечкой, покатают на санях и собачьих упряжках. […] Для детей запланированы творческие мастер-классы, детский рождественский квест», — рассказали в пресс-службе.
Завершится праздник фейерверком.
Мероприятие начнется в 14.00.