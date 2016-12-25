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Стала известна дата следующих Спасских вечеров

25 декабря в 13:50 230 просмотров
, когда пройдет четвертый фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи».

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Пензенская епархия сообщила, когда пройдет четвертый фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи».

По данным пресс-службы епархии, мероприятие пройдет 15 января на Соборной площади.

«На «Спасских вечерах» будет представлена культурно-историческая реконструкция рождественских гуляний XIX века, состоится творческое представление православных приходов, гостей порадуют горячим сбитнем и монастырской выпечкой, покатают на санях и собачьих упряжках. […] Для детей запланированы творческие мастер-классы, детский рождественский квест», — рассказали в пресс-службе.

Завершится праздник фейерверком.

Мероприятие начнется в 14.00.

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